Кинолог Голубев: владельцам собак стоит гулять с ними в жару до семи утра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Собаку в жару нужно выгуливать около шести-семи утра и поздно вечером. В это время солнце не такое активное и не представляет опасности для животного. Об этом ТАСС сообщил президент кинологической федерации РФ Владимир Голубев.

Кроме того, эксперт объяснил, что из-за жары у собак начинается сильная линька, поэтому лишнюю шерсть нужно чаще вычесывать. Однако, по его словам, слишком короткую стрижку делать опасно, так как это лишь усилит влияние солнца на кожу и шерсть животного. Для того чтобы охлаждать питомца, он порекомендовал покупать попону.

"Достаточно просто смочить ее водой, отжать и надеть на собаку. Благодаря специальной ткани, влага долго испаряется с поверхности попоны, помогая снижать температуру тела питомца", – рассказал Голубев.

Как он утверждает, не будет лишним и охлаждающий коврик в доме, куда собака сможет приходить отдыхать и чувствовать себя комфортно в жару. Также эксперт призвал добавлять кубики льда в миску и в воду, чтобы питомец мог охладиться в знойные дни.

Ранее ветеринар Андрей Руденко рассказал, что во время купания в водоемах в летний период собаки могут заразиться инфекциями, хотя в целом вода и активность оказывают благоприятное воздействие на организм животного.

Специалист отметил, что вода оказывает на собак тонизирующий эффект. Она благоприятно воздействует на нервную и гормональную системы, а также стимулирует защитные силы организма.

