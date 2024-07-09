Синоптик Позднякова: жара в Москве продержится до 20 июля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Жара, при которой температура воздуха днем не опускается ниже 25 градусов, сохранится в столице до 20 июля. Об этом РИА Новости сообщила специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

При этом синоптик не исключила, что такая погода может продержаться в Москве и до конца июля. Кроме того, Позднякова заявила, что до конца второй декады месяца в столице максимальная температура будет колебаться в пределах 28–29 градусов, а в некоторые дни может достичь 30 градусов.

Недавно Позднякова заявила, что первая неделя июля в столице выдалась на 5 градусов теплее нормы. Средняя суточная температура воздуха на ВДНХ составила 24,4 градуса. По словам синоптика, такое в Москве бывает раз в 12 лет. Последний раз подобная погода была в 2012 году, однако тогда за первую неделю месяца в городе не было ни капли дождя, подытожила эксперт.

Из-за жары пассажирам столичного транспорта с 1 по 7 июля раздали свыше 89,6 тысячи бутылок воды. Воду выдавали на станциях метро, авто- и железнодорожных вокзалах, причалах регулярного речного электротранспорта, а также на аэроэкспрессах.

