Синоптик Позднякова: первая неделя июля в Москве была теплее нормы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Первая неделя июля в столице выдалась более чем на 5 градусов теплее нормы. Средняя суточная температура воздуха на ВДНХ составила 24,4 градуса, написала специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

Синоптик отметила, что такое в Москве бывает раз в 12 лет. Последний раз подобная погода была в 2012 году, однако тогда за первую неделю месяца в городе не было ни капли дождя, уточнила Позднякова. В этом же июле на ВДНХ осадки составили 13,2 миллиметра, в Тушине – 29 миллиметров. Пик дождей пришелся на день 5 июля и ночь 6 июля, добавила она.

Более того, максимальная температура воздуха пяти дней превышала 30 градусов, но суточный рекорд был перекрыт лишь 2 и 3 июля. Самый прохладной оказалась ночь на 7 июля: на ВДНХ было 13,1 градуса. Также в прошедшие выходные индекс ультрафиолета днем достигал шести единиц, как в Сочи, резюмировала Позднякова.

Ранее сообщалось, что из-за жары пассажирам столичного транспорта с 1 по 7 июля раздали более 89,6 тысячи бутылок воды. Раздача проводилась на станциях метро, авто- и железнодорожных вокзалах и причалах регулярного речного электротранспорта. Кроме того, бутилированную воду выдавали пассажирам аэроэкспрессов.

