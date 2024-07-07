Вильфанд: июль может войти в пятерку самых жарких месяцев в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Текущий июль в Москве не будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, однако он войдет в пятерку самых жарких. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Июль начался действительно с очень жаркой погоды, но все-таки будут и более жаркие месяцы. То, что он войдет в пятерку – это вернее", – цитирует синоптика ТАСС.

По мнению метеоролога, аномально жаркое начало месяца не предсказывает, что весь июль будет таким. Как отметил Вильфанд, аномальные температуры в Москве были на 7,5 градусов выше нормы, однако в июле 2010 года средние значения были на 6,5 градусов выше, чем сейчас.

"Трудно сказать, что сейчас такая жара сохранится. Я думаю, что 2010 год будет сложно преодолеть", – сказал синоптик.

На следующей неделе в город вернется аномальная жара. В понедельник, 8 июля, еще прогнозируется 27–28 градусов тепла, а со вторника, 9 июля, температура воздуха в столице вновь превысит 30 градусов. Вся будущая неделя будет солнечной и без осадков.

Между тем температура воздуха днем 4 июля превысила 33,1 градуса, что стало наивысшим значением с начала 2024 года. Однако она все еще не дотягивает 0,6 градуса до абсолютного суточного показателя, который зафиксировали в 1938 году. Тогда столбики термометров показали 33,7 градуса.

