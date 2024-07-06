Синоптик Вильфанд: "египетские ночи" закончатся в Москве на выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Так называемые "египетские ночи" закончатся в столице на этих выходных, 6 и 7 июля, когда температура вновь начнется опускаться до 10–12 градусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Египетскими синоптик назвал такие ночи, при которых температура остается выше 24 градусов. По словам Вильфанда, это очень опасное явление, поскольку человеческий организм плохо восстанавливается при высоких температурах.

Согласно прогнозам специалиста, уже в ночь на воскресенье, 7 июля, температура будет составлять 10–12 градусов, в ночь на понедельник, 8 июля, – 12–14 градусов, в последующие ночи – от 13 до 18 градусов.

На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара. Так, по данным метеорологов, уже со вторника, 9 июля, температура воздуха в столице вновь превысит 30 градусов.

Сотрудники столичного метро работают в усиленном режиме и замеряют температуру на станциях два раза в день из-за жары. При необходимости они дают указания о переключении режима работы вентиляционных шахт.