Жители столичного региона поддержали идею отдыха после обеда на работе в жару

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Большинство работающих жителей Москвы и Подмосковья хотят, чтобы им предоставляли отдых после обеда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков, которые провели исследование.

Согласно результатам, около 67% респондентов отметили желание отдохнуть после обеда на работе в жару. При этом среди молодежи до 34 лет за сиесту высказались 83%, а из числа людей старше 45 идею поддержали 61%.

Кроме того, около 20% опрошенных подчеркнули, что им не нужен дневной отдых. Однако 3% участников исследования уточнили, что их руководство уже ввело перерыв после обеда в жаркую погоду.

В прошлом году глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил начать эксперимент по введению сиесты в жару в южных регионах России. Также он предложил переводить в такой период часть сотрудников на удаленную работу или ввести 4-дневный режим работы. Политик объяснил, что так у работников будет больше времени, чтобы восстановиться, также инициатива поможет разгрузить дороги.

Аномальная жара в Москве 5 июля сменится грозой с дождем и градом. После достижения температурной отметки в 34 градуса в город придет не только ливень, но и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с этим автомобилистов призвали не парковать свои автомобили возле деревьев, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

