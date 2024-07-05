Аномальная жара в Москве сменится грозой с дождем после полудня 5 июля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аномальная жара в Москве 5 июля сменится грозой с дождем и градом, это произойдет после 12 часов, уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

После достижения температурной отметки в 34 градуса погода сменится не только ливнем, но и сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду. Поэтому автомобилистов призвали не парковать свои автомобили возле деревьев, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями", – рассказали в пресс-службе.

Во время грозы лучше не использовать мобильный телефон из-за металла в его конструкции, уверен заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков, хоть смартфон сам по себе и не привлекает молнии.

"Во время грозы создаются сильные электромагнитные поля, которые могут вызвать электрические разряды в устройствах. Есть небольшая вероятность, что при звонке во время грозы в человека может попасть молния. Но для этого должно совпасть много факторов", – цитирует его RT.

Так, если устройство не нужно, то аппарат лучше отключить во время проливного дождя, добавил Пермяков. Если он находится в здании с современной защитой от гроз, то этого делать не следует.

Также он посоветовал установить дома устройства для защиты от скачков напряжения, которые помогут в случае проблем с грозозащитой. Другой эксперт Игорь Бедеров, отметил, что молния бьет в залежи металла, поэтому лучше переждать ее дома, с заземляющими устройствами и громоотводами.

"Что касается мобильников: если вы находитесь на открытом пространстве, важно понимать, что чем выше электропроводимость предмета, тем больше вероятность удара молнии", – предупредил он.

При этом особо риск поражения током повышается при нахождении рядом с аккумулятором, включая аккумуляторы телефона или электросамоката, а также ноутбука.

На фоне ожидаемой непогоды в городе усилили работу городских служб. На улицах уже организовали дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока. Также коммунальные службы приняли все меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения Москвы, а электросетевым компаниям были даны указания подготовить источники аварийного питания.

