Оранжевый уровень опасности продлен в Москве до полуночи из-за грозы и ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оранжевый уровень опасности продлен в столичном регионе до полуночи из-за грозы, ливня и шквалистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение о грозе и ветре до 20–25 метров в секунду будет действовать до 00:00 6 июля. Только за один час выпадет более 20 миллиметров осадков, местами возможен крупный град.

С 12:00 до 21:00 5 июля будет сохраняться опасность формирования смерчей.

Ранее столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды, а также своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты из-за ожидающейся непогоды в Москве.

Из-за прогнозируемых грозы и ливня авиакомпания "Аэрофлот" объединила рейс SU1212/1213 Москва – Самара – Москва с рейсом SU1214/1215, а маршрут SU1024/1025 Москва – Калининград – Москва с маршрутом SU1012/1013.

Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду сохранятся в Москве до конца суток. В городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

В связи с этим в столице усилили работу городских служб. На улицах уже организовали дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока. Также коммунальные службы приняли все меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения Москвы, а электросетевым компаниям были даны указания подготовить источники аварийного питания.

Пик непогоды ожидается в столице в 17:00–19:00. Горожан предупредили, что из-за этого в Москве могут произойти обрыв линий электропередачи, разрушения конструкций, падения деревьев и подтопления территорий.

