Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Москве 5 июля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в столице в пятницу, 5 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Непогода сохранится до конца суток. В городе может выпасть более половины месячной нормы осадков. В связи с резким ухудшением погоды городские службы работают в усиленном режиме.

На улицах организовали дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока. Дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний города.

Городские службы также приняли необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дали указание подготовить источники аварийного питания.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднить движение транспорта. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров. Не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными или легкосборными конструкциями.

Пешеходов призывают не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов.

Автоэксперт Максим Кадаков заявил в интервью радио Sputnik, что если стихия настигла в дороге, то лучше остановиться и переждать непогоду, но только не под большими деревьями.

По его словам, известно огромное количество случаев, когда удар молнии приходится в дерево и убивает находящихся под ним людей, в том числе может убить тех, кто находится в автомобиле. В связи с этим эксперт советует поставить автомобиль в районах жилой застройки, когда вокруг есть более высокие здания и нет опасности от деревьев.

Кадаков также рассказал, что среди высокой застройки в городе риск удара молнии в находящееся рядом дерево практически равен нулю. При этом сохраняется опасность падения от сильного ветра деревьев, а также рекламных щитов.

Тем, кто в полях, лучше продолжать путь, уточнил эксперт. Причем чем быстрее покинуть грозовую зону, тем лучше.

При прогнозе града за руль лучше не садиться. Если же град начался по дороге, нужно поискать укрытие. Машину можно спрятать под эстакадами или на заправках под навесами.

Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков, в свою очередь, сообщил, что перед дождем и грозой у некоторых людей ухудшается самочувствие, передает RT. По его словам, люди реагируют на магнитное поле, влажность и атмосферное давление.

Эксперт подчеркнул, что реакции на погоду разнообразны и связаны прежде всего с особенностями состояния вегетативной нервной системы людей. Он также добавил, что люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, начинают реагировать как минимум за сутки до возникновения выраженных изменений в атмосфере.

В этот период стоит снизить свою активность и остаться дома. Если есть зависимость средней степени, то можно продолжать вести привычную жизнь, но стараться не переутомляться, вовремя ложиться спать, употреблять легкие продукты, не нарушающие функции желудочно-кишечного тракта.

По словам синоптиков, пик непогоды ожидается в столице в 17:00–19:00. В связи с этим горожан предупредили, что в Москве могут произойти обрыв линий электропередачи, разрушения конструкций, падения деревьев и подтопления территорий. Всего 5 июля в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков.

