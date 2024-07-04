В пятницу в Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве 5 июля, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, 5 июля в городе сильный дождь с грозой и градом будет сопровождаться усилением порывов ветра до 20–25 метров в секунду. Непогода сохранится в течение суток. В связи с этим все городские службы продолжат работать в усиленном режиме. При этом аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве, уточнил заммэра Петр Бирюков.

Всего на московских улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний Москвы. Также приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, по защите от ветра жилых и коммерческих зданий, объектов транспорта и торговли, строящихся сооружений. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

В комплексе попросили москвичей быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Водителей призвали строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее метеорологи спрогнозировали, что 5 июля в Москве снова могут образоваться смерчи. Они могут прийти в период с 12:00 до 21:00, в связи с чем в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение об усилении ветра до 20–25 метров в секунду и грозе будет действовать с 12:00 5 июля до 00:00 6 июля.

Сергей Собянин призвал жителей быть аккуратными и беречь себя. Также он рекомендовал по возможности не выходить на улицу пожилым людям, беременным женщинам и детям.