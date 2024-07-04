Москвичей предупредили о возвращении жары 8 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жара покинет Москву 5 июля, однако вернется уже через несколько дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, которого цитирует "Лента.ру".

В четверг, 4 июля, в городе еще сохранится жаркая погода. Воздух в столичном регионе прогреется до 32–35 градусов. По словам синоптика, такие показатели больше характерны для Астрахани.

Уже во второй половине дня 5 июля в Москву придут воздушные массы с Запада, и температура понизится на 10 градусов. В субботу, 6 июля, также будет заметно прохладнее – ожидается 22–24 градуса.

Вильфанд подчеркнул, что похолоданием это все равно не назовешь, поскольку температура будет выше нормы на градус.

В воскресенье, 7 июля, температурный фон снова повысится до 25–30 градусов, но ночью все равно будет прохладнее, чем сейчас – около 15–18 градусов. В понедельник, 8 июля, в город вернется жара.

С наступлением жаркой погоды организм старается адаптироваться к новым температурным условиям, в связи с чем у многих уменьшается или вовсе пропадает аппетит, сообщила "Газете.ру" заведующая отделением гастроэнтерологии Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Екатерина Цимбалова.

Она призывает в такой период пить достаточно много простой чистой или минеральной воды. Взрослому человеку в среднем рекомендуется выпивать 1,5–2 литра в день, при этом все очень индивидуально. В этом вопросе стоит ориентироваться на чувство жажды и пить тогда, когда хочется.

Что касается рациона, то лучше выбирать легкие продукты, сезонные овощи и фрукты, так как в них максимальная концентрация разных витаминов. Также стоит отдать предпочтение кисломолочным продуктам, если нет непереносимости и лактазной недостаточности. Они отлично усваиваются, легко перевариваются и улучшают микрофлору кишечника.

По словам эксперта, мясо исключать не стоит, животный белок тоже очень важен, но стоит выбирать нежирные сорта. Цимбалова заметила, что нет продуктов, которые категорически нельзя есть в жару. По ее словам, вопрос лишь в умеренности потребления и способах приготовления.

В свою очередь, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко предостерегла от употребления напитков со льдом в жару. В эфире радио Sputnik она сообщила, что на разогретый организм воздействие слишком холодного может быть шоковым.

В частности, ледяная вода может спровоцировать сильное мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это, в свою очередь, может рефлекторно вызвать либо головную боль, либо потерю сознания, либо боль в животе.

Кроме того, не следует утолять жажду слишком холодными напитками людям со слабым горлом. Они могут получить обострение простудных заболеваний.

"Напиток не должен быть ледяным, иметь температуру 5–10 градусов. Нельзя, чтобы был слишком большой контраст между температурой внешней среды и потребляемой жидкости. Скажем, на улице 35, разница должна быть не более 15 градусов, значит, готовый напиток не должен быть ниже 20 градусов", – пояснила Мойсенко.

В жару опасно и употребление спиртных напитков, сообщает News.ru со ссылкой на психиатра-нарколога Марию Касперович. По ее словам, алкоголь способствует возникновению инсультов и инфарктов.

В жару сосуды расширяются, и организму требуется больше влаги, чтобы избежать обезвоживания. Чтобы поддержать нормальное кровообращение, сердцу приходится работать больше. Кроме того, происходит активная работа потовых желез. Алкоголь же, в особенности пиво, обезвоживает организм из-за мочегонного эффекта, и организм теряет еще больше влаги. В таких условиях нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается.

"Жара и алкоголь увеличивают нагрузку на сердце. Если принимать пиво и другие алкогольные напитки в жаркую погоду, то на сердечно-сосудистую систему оказывается большая нагрузка, особенно если человек страдает сердечными и другими хроническими заболеваниями", – пояснила Касперович.

Также она предупредила, что в жару опьянение наступает быстрее, что грозит полной потерей контроля над собой. По ее словам, при такой погоде у людей часто возникают тепловые удары.

По ожиданиям синоптиков, 4 июля станет температурным пиком этого лета в Москве. При этом рекорд для этого календарного дня принадлежит 1938 году, когда было зафиксировано 33,7 градуса тепла.

Городские службы в условиях жары работают в Москве в усиленном режиме. На станциях метро, где температура превышает норму, на некоторых станциях МЦД, железнодорожных вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта горожанам раздают питьевую воду.

