Синоптик Тишковец: 4 июля станет температурным пиком лета 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверг, 4 июля, станет температурным пиком этого лета в Москве. В этот день воздух прогреется до 34 градусов, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 4 июля температура достигнет 32–34 градусов. Рекорд для этого числа принадлежит 1938 году, когда было 33,7 градуса.

"И, хотя июль по-прежнему сохранит очень теплые и засушливые черты, присущие макушке лета, но такой жары, а уж тем более рекордной, скорее всего, этим летом больше не будет, поскольку положительное отклонение температуры воздуха от нормы станет постепенно сокращаться", – объяснил Тишковец.

Согласно метеостатистике, продолжил он, если два первых летних месяца на несколько градусов теплее нормы, то третий месяц почти в 80% случаев будет проходить с умеренным и скромным теплом.

Ранее Сергей Собянин предупредил москвичей о жаре 4 июля. Он напомнил, что городские службы работают в усиленном режиме. Он призвал горожан беречь себя и не рекомендовал выходить на улицу пожилым людям, детям и беременным женщинам.