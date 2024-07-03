Климатолог Терешонок: летняя жара в Москве в будущем может достигать 40 градусов

03 июля, 16:59Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в столице летом в будущем может достигать 40 градусов из-за климатических изменений, рассказал Москве 24 климатолог и метеоролог Николай Терешонок.
Ранее в городе установилась аномально жаркая погода: во вторник, 2 июля, температура достигла 32 градусов, тем самым побив рекорд 1890 года. В среду же, 3 июля, воздух прогрелся до 32,5 градуса – этот показатель превысил значения 1917-го.
Климатолог пояснил, что такая погода в столице сформировалась из-за нескольких факторов.
Кроме того, следует учитывать и влияние глобального потепления.
"Среднегодовая температура постоянно растет. Естественно, увеличивается и количество рекордов, причем не обязательно летом", – добавил специалист.
Эксперт не исключил, что в будущем в летние периоды температура в Москве сможет достигать и 40 градусов.
"В 2010 году летом температура на метеостанции на ВДНХ была 37–38 градусов, а на Балчуге она приближалась к 40. Я так думаю, что в связи с изменениями в климате такие истории могут повторяться. Поэтому считаю, что 40 градусов – это не фантастика", – сказал он, добавив, что в нынешнем году такого ожидать не стоит.
Ранее специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в июне 2024 года в Москве на 2,5 градуса превысила климатическую норму. Самым теплым днем стало 29-е число: тогда воздух в городе прогрелся до 30,8 градуса.