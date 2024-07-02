Синоптик Вильфанд: температурный рекорд 1890 года обновился в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Температура в Москве 2 июля достигла 32 градусов, тем самым побив температурный рекорд 1890 года. Об этом Агентству "Москва" заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такие показания были зафиксированы на метеостанции ВДНХ.

2 июля стало самым теплым днем в столице с начала 2024 года. К 13:00 воздух в городе прогрелся до 31 градуса.

Также в Москве наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать нормальные показатели. До 4 июля включительно в столице прогнозируется жаркая погода, воздух может прогреться до 35 градусов.

Из-за жары столичные службы работают в усиленном режиме. Москвичам рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, а также не забывать заботиться о своих питомцах.