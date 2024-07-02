2 июля стало самым теплым в Москве с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Самым теплым днем в Москве с начала года стало 2 июля, сообщил ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, к 13:00 воздух в столице прогрелся до +31 градуса.

"Это значит, что сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года, обогнав прежнего лидера, день 29 июня, когда температура была на 0,2 градуса ниже", – сказал синоптик.

Леус также заметил, что это самое жаркое 2 июля за все время производства метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ – с 1949 года.

"Прогрев продолжается, и мы следим, сумеет ли сегодняшний день обновить суточный рекорд жары, который пока составляет +31,9 градуса и держится уже 134 года", – заключил синоптик.

В Москве наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать норму. Так, в столице до четверга, 4 июля, включительно ожидается аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов.

В связи с жарой в Москве городские службы работают в усиленном режиме. В столице повысили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования.

Эксперты напомнили, что жителям мегаполисов будет легче пережить жару, если они будут пить много воды, употреблять в пищу овощи и фрукты и откажутся от вредных привычек.