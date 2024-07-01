Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы начали работать в усиленном режиме в Москве из-за жары, которая сохранится до конца недели. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Столбики термометров могут подниматься до отметки 30–33 градуса", – говорится в сообщении.

По словам заммэра Петра Бирюкова, в городе приняли необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилили контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.



Также в столице повысили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на объектах энергетики, увеличили количество профилактических осмотров линий электропередачи. Кроме того, специалисты проводят промывку асфальта.

"Рано утром или в вечерние часы обильно поливаем зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники", – сказал заммэра.

В условиях повышенных температур на Московской железной дороге увеличили число осмотров состояния пути и контактной сети. В пресс-службе МЖД уточнили, что 30 июня работники путевого комплекса осмотрели более 10 тысяч километров пути и обследовали еще 1,5 тысячи. Для визуального контроля из кабины машиниста электропоезда было совершено более 90 рейсов.

На вокзалах и ТПУ для жителей и гостей Москвы обеспечивают кондиционирование и проветривание помещений, для охлаждения воздуха на Павелецком и Восточном вокзалах работают системы туманообразования.

Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра РФ, в ближайшие трое суток в Московской области ожидается до 36 градусов, а в столице – до 33 градусов. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности с 10:00 2 июля до 10:00 4 июля в Подмосковье и до 16:00 2 июля – в Москве.

В связи с прогнозируемой жарой Дептранс посоветовал горожанам пить больше воды и надевать головные уборы. Более того, москвичам рекомендовали не оставлять детей и животных в автомобилях, поскольку при 30 градусах на улице температура внутри закрытой машины нагревается до 43 градусов.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что 2 и 3 июля могут стать самыми жаркими днями в Москве за всю историю метеонаблюдений.

"Ждем максимальную температуру воздуха в пределах 32–34 градусов. В 21-м веке в эти дни так жарко еще не было!" – указала она в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, абсолютный максимум для 2 июля был установлен в 1890 году, когда температура поднялась до 31,9 градуса, а 3 июля – в 1917 году (32,2 градуса).

Ранее москвичам пообещали аномально теплые, египетские ночи в начале июля. 2-го и 3-го числа температура поднимется до 32–34 градусов, а 4 июля жара сохранится на уровне 32 градусов. При этом в ночные часы температура не будет опускаться ниже 19–21 градуса. Вместе с тем температура воздуха в столице снизится только в выходные дни. Столбики термометров опустятся по меньшей мере на 6–7 градусов.

