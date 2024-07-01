Синоптик Позднякова: июнь 2024 года оказался на 2,5 градуса жарче нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха по итогам июня в Москве оказалась на 2,5 градуса выше нормы, рассказала в своем телеграм-канале специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Эксперт обратила внимание, что такая аномалия температуры воздуха позволила первому летнему месяцу войти в число 20 самых теплых с 1879 года. Не смотря на то, что в июне на территории столицы не было зарегистрировано новых температурных рекордов, на протяжении половины дней месяца максимальная температура воздуха на станции ВДНХ фиксировалась на уровне 25 градусов или превышала ее. Такой показатель является критерием жары для Москвы, подчеркнула Позднякова.

Специалист также уточнила, что самая высокая температура была зарегистрирована в столице 29 июня и составила 30,8 градуса. При этом самая холодная ночь выдалась 24 июня, когда похолодало до 10,8 градуса. Вместе с тем, по данным Поздняковой, в течение месяца был зафиксирован лишь один короткий период, с 21 по 25 июня, когда аномалия средней суточной температуры оказалась отрицательной, но не превысила -1 градуса.

Кроме того, Позднякова напомнила, что 6 июня в Москве был установлен новый суточный рекорд по осадкам. Так, на ВДНХ выпало 59 миллиметров дождевой воды. Она также обратила внимание, что прошлый месяц оказался рекордно дождливым. В течение июня в Москве выпало 185,7 миллиметра осадков, что составляет 241% от месячной нормы. По словам эксперта, это самый значительный результат для летнего периода.

При этом синоптики прогнозируют, что начало июля в столице окажется рекордно жарким. В связи с этим преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рекомендовал москвичам выбирать для защиты детей от жары одежду и головные уборы светлых цветов. Так, в жаркую погоду лучше отдавать предпочтение белому, серому, желтому или бледно-зеленому цвету, поскольку они меньше поглощают солнечный свет и тепло.

В беседе с News.ru эксперт также отметил, что кепки будут хороши для открытых пространств. При этом панама станет хорошей защитой о солнца во время прогулки в парке или во дворе. Специалист пояснил, что в таких местах ребенка обдувает ветер, в связи с чем кепка будет сильнее препятствовать охлаждению.

"Оба головных прибора хороши и пригодны. Но, на мой взгляд, при ходьбе по открытому пространству лучше кепка, чтобы был больше козырек (защита для глаз). А в парках и между домами – панамка", – объяснил Умнов.

Ранее москвичей предупредили о жаре до 33 градусов в понедельник, 1 июля. В столице ожидается переменная облачность без осадков. При этом температура воздуха в Подмосковье будет варьироваться от 28 до 33 градусов.

