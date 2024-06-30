Синоптик Вильфанд рассказал об аномальной жаре в Москве с 1 по 7 июля

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Погода с 1 июля будет очень жаркой, дневная температура поднимется до 31–33 градусов, рассказал в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, высокая температура продержится почти всю неделю. В пятницу, 30 июля, столбики термометров покажут до 34 градусов. Если сравнивать температуру с рекордными значениями, то они "как раз и находятся в этом диапазоне" от 31 до 34 градусов, уточнил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что со вторника по пятницу ночные температуры будут 19–21 градус тепла в спальных районах и 23–25 градусов в центре города, "потому что днем от солнца нагревается не только асфальт, но и стены высотных домов". Ночью происходит передача тепла и человеческому организму будет тяжело восстановиться при таких температурах, подчеркнул Вильфанд.

Синоптик объяснил, что погода над Москвой обусловлена гребнем высокого давления, который находится примерно на высоте пяти километров и не допускает к центру города воздух с Атлантики.

По данным Вильфанда, в столице будет малооблачно, солнце будет находится в активной фазе. В субботу, 7 июля, температура может понизиться на 5–7 градусов. Сильных осадков не ожидается, заключил метеоролог.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что первые пять дней июля в столичном регионе будут аномально жаркими. Обширный, малооблачный антициклон будет господствовать над регионом большую часть этого периода. Он поспособствует дальнейшему повышению температуры.