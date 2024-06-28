Раздача бесплатной воды началась в транспорте Москвы из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатная раздача воды началась на транспортных объектах Москвы из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, воду можно получить на станциях Химки, Ховрино, Зеленоград-Крюково и Сходня. Компания "Аэроэкспресс" также предлагает пассажирам экспресс-автобусов бутилированную воду. Кроме того, бутылки можно получить на всех причалах регулярного речного электротранспорта столицы.

С 15:00 воду можно получить на станциях метро "Измайловская", "Филевский Парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино". С этого же времени ее начнут раздавать на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Южные ворота и Северные ворота.

ЦППК будет бесплатно раздавать воду пассажирам Ярославского, Казанского, Курского, Савеловского, Белорусского, Павелецкого и Киевского вокзалов, а также станций Подольск, Тушинская, Выхино и Мытищи. Раздача будет проходить регулярно с 14 до 17 часов до 1 июля.

"Мы бесплатно раздаем питьевую воду пассажирам, рассказываем о том, какие правила стоит соблюдать в жаркую погоду. Используем для этого аудиоинформирование в метрополитене, а также плакаты на всех станциях метро и МЦК. Берегите себя и будьте, пожалуйста, внимательны во время поездок в городском транспорте", – отметил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Городские службы из-за жаркой погоды в столице начали проводить аэрацию воздуха. 28 июня и в ближайшие дни, как добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, столбики термометров днем могут 30–32 градусов.

"Струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

Конец июня и начало июля синоптики связывают с жарой, которой не было уже более сотни лет. На ближайших выходных температура днем может достигнуть 32 градусов, однако 1 июля термометры могут показать уже 33 градуса, что побьет суточный рекорд 1898 года.

