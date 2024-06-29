Синоптик Леус: столетние суточные рекорды тепла обновятся в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Вековые суточные рекорды тепла будут обновлены в Москве в начале первой недели июля, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Первая пятидневка июля в столичном регионе будут аномально жаркой. Обширный, малооблачный антициклон, который будет господствовать над регионом большую часть этого периода, лишь поспособствует дальнейшему повышению температуры поступающего в регион и без того жаркого воздуха", – отметил синоптик в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, во вторник и четверг, 2 и 4 июля, температура воздуха будет находиться в диапазоне от 31 до 33 градусов тепла. При этом в среду, 3 июля, воздух в столице прогреется до 34 градусов. Леус отметил, что такая температура обновит суточные рекорды тепла, зафиксированные 134 и 107 лет назад соответственно.

Кроме того, синоптик заявил, что в столице наступят тропические ночи. Так называется явление, при котором температура воздуха не опускается ниже 20 градусов даже в ночное время.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы призвали жителей и гостей города быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в субботу, 29 июня. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается дождь и гроза, а порывы ветра могут усиливаться до 15 метров в секунду.