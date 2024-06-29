Жителей Москвы призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей призвали быть внимательными из-за грозы и сильного ветра в субботу. Об этом говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается дождь и гроза. При грозе ветер усилится до 15 метров в секунду.

Пешеходов попросили быть внимательными на улице в непогоду и, не укрываться под деревьями. Автомобилистам не следует парковать вблизи деревьев и шатких конструкций автомобили.

Ранее сообщалось, что суббота может стать самым жарким днем в столице с начала года. Температура воздуха прогреется в городе до 32 градусов. Тем не менее, во второй половине дня местами ожидаются ливни.

В пятницу, 28 июня, воздух в Москве уже прогревался до 30 градусов. Из-за жары в столице продлили оранжевый уровень погодной опасности до вечера 30 июня.

По прогнозам синоптиков, жара в столице сохранится до середины следующей недели. Температура воздуха днем будет достигать 32 градусов, ночью – 17–19 градусов. Погода будет малооблачной и без осадков.

