Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера 30 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары продлили в Москве до 18:00 30 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха действовал в Москве до 29 июня.

По прогнозам синоптиков, жара в столице сохранится до середины следующей недели. Температура воздуха днем будет достигать 32 градусов, ночью – 17–19 градусов. Погода будет малооблачной и без осадков.

Из-за жары на дежурство вышли городские службы. За безопасность и комфортные условия в столице в период высокой температуры отвечают пожарно-спасательные отряды, водители поливомоечных машин и другие.

