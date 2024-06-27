Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой жары. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жара, а температура воздуха днем может достигать 30–32 градусов. В связи с этим аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве, уточнил Бирюков.

Заммэра объяснил, что при жаркой погоде особое внимание специалисты уделяют обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дали указания привести в готовность источники аварийного питания. Также, продолжил он, столичный пожарно-спасательный гарнизон круглосуточно мониторит парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний.

Помимо этого, в ТиНАО около природных и озелененных территорий, парковых зон организовано дежурство расчетов поливомоечной техники для оперативного содействия пожарным, сказал Бирюков. Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, которые прошли специальное обучение, и поливомоечной машины.

По его словам, в жару коммунальщики будут циклично проливать проезжую часть, чтобы охлаждать дорожное полотно и снижать риск его деформации. При температуре выше 25 градусов проводится аэрация. Кроме того, рано утром или вечером городские службы поливают городские цветники, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.

Ранее пресс-служба МЧС РФ предупредила, что днем 28, 29 и 30 июня в Москве прогнозируется сильная жара от 30 до 32 градусов. Жителям рекомендовали избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головой убор, пить больше воды.

Также в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 17:00 28 июня и с 11:00 до 18:00 29 июня.

