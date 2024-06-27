Дептранс дал автомобилистам рекомендации из-за жары в Москве

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Из-за жары в Москве Дептранс рекомендовал водителям проветривать автомобиль перед поездкой, пить больше воды и надевать головные уборы. Об этом департамент сообщил в своем телеграм-канале.

Также москвичей призвали не оставлять в жару детей и животных в машине. Если на улице 30 градусов, то через 10 минут температура внутри закрытого автомобиля нагревается до 43 градусов, указало ведомство.

Пресс-служба МЧС Москвы предупредила, что днем 28, 29 и 30 июня в столице температура воздуха составит от 30 до 32 градусов. Жителям посоветовали не перегреваться на солнце и использовать одежду светлых тонов. Также в ведомстве призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что средняя суточная температура в начале июля превысит норму на 2–4 градуса. В середине второго летнего месяца температура днем будет около 26–28 градусов.