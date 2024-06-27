Роспотребнадзор: повышенная температура и невнятная речь говорят о тепловом ударе

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Признаками теплового удара являются повышенная температура тела, спутанность сознания, изменение психического состояния, невнятная речь, учащенное дыхание и головная боль. Об этом Роспотребнадзор сообщил на сайте.

Еще один признак теплового удара – нарушение потоотделения, из-за чего кожный покров будет горячий и сухой на ощупь, уточнили в ведомстве. Частыми симптомами являются тошнота, рвота, судороги, покраснение кожи, учащенное дыхание и пульс, жажда, головная боль.

Для профилактики теплового и солнечного ударов гражданам рекомендовали меньше находиться под прямыми солнечными лучами, носить светлую одежду из хлопка или льна и головной убор, поддерживать водный баланс в организме – пить не менее 2,5–3 литров воды в сутки, а также не заниматься активным спортом.

Кроме того, россиянам следует воздержаться от плотных приемов пищи и алкоголя, отдав предпочтение кисломолочным продуктам и овощам. В наиболее активные солнечные часы – с 12:00 до 16:00 – необходимо защищать все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую одежду, солнцезащитные кремы и зонт от солнца, добавили в Роспотребнадзоре.

"Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового и солнечного удара, по возможности принимайте прохладный душ несколько раз в день", – заключили в ведомстве.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев не советовал в жару опускаться в холодную воду, так как при проблемах с сосудами она их сужает, что может спровоцировать инфаркт или инсульт. Также он не рекомендовал купаться в фонтанах, поскольку в сточной воде там содержатся простейшие микроорганизмы и ракообразные личинки, способные вызвать раздражение на коже.