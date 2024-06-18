Терапевт Хухрев: перенести жару летом поможет одежда из натуральных тканей

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Перенести жаркую погоду летом поможет одежда из таких натуральных тканей, как лен или хлопок. Неправильный наряд способен привести к тепловому удару, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта Алексея Хухрева.

"Темная одежда поглощает ультрафиолетовые лучи, но при этом нагревается. Это повышает шансы перегреться и получить тепловой удар. Если и носить темную одежду, то она должна быть воздушной, как у бедуинов", – объяснил он.

По словам эксперта, современные кондиционеры относительно безопасны, однако в них присутствуют фильтры, в которых есть мусор вместе с опасными бактериями. Поэтому микроорганизмы могут распространяться по всему помещению, отметил врач.

"Разница температур на улице и дома должна быть небольшой. Иначе есть риск сильно переохладиться и даже получить воспаление легких. Ниже 19 градусов кондиционер вообще лучше не настраивать", – сказал Хухрев.

Как он подчеркнул, в сильную жару не следует опускаться в холодную воду, поскольку при проблемах с сосудами она их сужает, что может спровоцировать инфаркт или инсульт.

Специалист порекомендовал также не купаться в фонтанах, так как в сточной воде содержатся простейшие микроорганизмы и ракообразные личинки. Они вызывают раздражения на коже, уточнил он.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал, что тропическая погода может вызвать обострение у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, проблем с органами дыхания и суставами. По его словам, здоровые люди также могут плохо переносить духоту, высокую температуру воздуха и влажность.

