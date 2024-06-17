Синоптик Вильфанд: среда станет самым жарким днем текущей недели в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В среду, 19 июня, в Москве ожидается до 28 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет умеренная облачность, солнышко, без осадков. Ночью – 15–17, а днем – 26–28, июльская погода", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

При этом во вторник, 18 июня, прогнозируется дождливая и облачная погода. Воздух прогреется до 24–25 градусов. В ночь на четверг, 20 июня, в Москве будет от 17 до 19 градусов, днем – от 20 до 22 градусов и кратковременный дождь.

Вместе с этим Вильфанд добавил, что в пятницу, субботу и воскресенье, 21, 22 и 23 июня, в городе также ожидается кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов, днем – от 17 до 22 градусов. Дожди приведут к понижению температуры воды в столичных водоемах.

До утра 19 июня в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. 17 и 18 июня в столице может выпасть от 20 до 30% от месячной нормы осадков. В эти дни над столицей будет черноморский циклон, температура днем ожидается от 25 до 26 градусов.

