Желтый уровень опасности объявлен из-за грозы в Москве до утра 19 июня

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за грозы в Москве и Подмосковье до 09:00 среды, 19 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Между тем синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал, что 17 и 18 июня в столице может выпасть от 20 до 30% от месячной нормы осадков. Специалист подчеркнул, что в эти дни над столицей будет черноморский циклон, температура днем ожидается от 25 до 26 градусов.

"В среду (19 июне. – Прим. ред.) циклон пройдет и с юга-запада выйдет гребень антициклона", – указал синоптик в беседе RT.



После этого, сказал Ильин, погода в столичном регионе улучшится, потеплеет до 28 градусов, однако с четверга, 20 июня, москвичей ожидает небольшое похолодание до 20–25 градусов. В пятницу, 21 июня, днем ожидается от 18 до 23 градусов, при этом 20 и 21 июня пройдут кратковременные дожди, указал эксперт.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что 17 июня ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем с грозами. Ливень с грозой может пройти в городе с 12 до 22 часов, уточняли в столичном управлении МЧС. Поэтому в Дептрансе посоветовали горожанам соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге.