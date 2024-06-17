Синоптик Вильфанд: Москва превысит двойную норму по количеству осадков в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество осадков в Москве в июне может превысить 200% от месячной нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К 16 июня выпало 128 миллиметров осадков. И за сегодняшнюю ночь на станции ВДНХ – еще 12 миллиметров, уже 140. А норма месяца – 77. То есть уже почти величина, близкая к двойной норме", – отметил эксперт в беседе с Агентством "Москва".

Синоптик подчеркнул, что на фоне прогнозируемых в дальнейшем осадков можно с уверенностью говорить о том, что их количество вдвое превысит нормальный показатель за месяц.

Вильфанд также обратил внимание, что дожди разной силы прошли, в частности, в ночь на понедельник, 17 июня. Так, в ночные часы во Внукове выпало 23 миллиметра осадков. Количество дождевой воды в Немчиновке составило 24 миллиметра, а в ТиНАО – 30 миллиметров, уточнил синоптик.

Кроме того, эксперт напомнил, что синоптики прогнозируют осадки и во вторник, 18 июня. Однако уже к вечеру этого дня их интенсивность значительно снизится.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей ожидают тропические ночи. По ее словам, ночью 18 июня температура воздуха в столице будет варьироваться от 17 до 19 градусов. Эти показатели существенно превышают среднюю ночную температуру июня – 11,5 градуса.