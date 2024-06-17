Ливень с грозой ожидается в Москве до вечера 17 июня

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ливень с грозой ожидается в Москве с 12:00 до 22:00 17 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС РФ.

В некоторых районах города прогнозируется град. Порывы ветра при грозе будут достигать 17 метров в секунду.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, избегать внезапных маневров, а также не парковать транспорт вблизи деревьев и шатких конструкций. Пешеходам посоветовали быть внимательными на улицах и не оставлять детей без присмотра.

При возникновении ЧС из-за непогоды москвичам рекомендовали обращаться по номерам 101 или 112, а также звонить по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что осадки в Москве ожидаются в течение всей недели. При этом в столице сохранится тепло – температура воздуха будет фиксироваться в районе 23–26 градусов тепла. Начиная со среды температура в Москве будет в пределах 22–27 градусов, что окажется выше климатической нормы.

