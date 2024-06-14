Почти четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Примерно четверть месячной июньской нормы осадков выпало в столице за последние сутки.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил ТАСС, что около 18 миллиметров осадков выпало в столице за весь день 13 июня. Однако, по его словам, рекорд не был побит, так как он составляет 21,2 миллиметра.

"Это 23% от месячной нормы июня", – заявил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозировал, что интенсивность мегаливня, который прошел в столице в период с 21:00 13 июня до 03:00 14 июня, может составить 30 миллиметров, или три ведра дождевой воды на один метр московских улиц. По словам синоптика, днем 14 июня погода улучшится и воздух прогреется до 21–23 градусов тепла.

До этого Тишковец сообщил, что за 13 дней июня в Москве выпало 118 миллиметров осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы в столице. По его словам, самый "мокрый" июнь за всю историю метеонаблюдений был в 1909 году, тогда в городе выпало 191 миллиметр осадков.

