До 24 градусов тепла ожидается в Москве 14 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в пятницу, 14 июня. По области местами пройдет кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 12 градусов, по области – до 9 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за 13 дней июня в Москве выпало 118 миллиметров осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы осадков в столице.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что следующая неделя в Москве начнется с неустойчивой погоды.