14 июня, 06:15Общество
До 24 градусов тепла ожидается в Москве 14 июня
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в пятницу, 14 июня. По области местами пройдет кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 22 до 24 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве может понизиться до 12 градусов, по области – до 9 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за 13 дней июня в Москве выпало 118 миллиметров осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы осадков в столице.
До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что следующая неделя в Москве начнется с неустойчивой погоды.
"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 14 июня