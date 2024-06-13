Городские службы оперативно устраняют последствия ливня в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бригады Мосводостока оперативно устраняют последствия ливня в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В комплексе подчеркнули, что специалисты открывают водоприемные решетки для свободного пропуска дождевой воды. При необходимости бригады Мосводостока применяют откачивающую технику. Там же добавили, что основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком.

Сообщить о скоплениях воды около жилых домов можно, обратившись в управу района или префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53 или по заявке на портале "Наш город".

Обратиться по вопросам ликвидации скоплений воды на дорогах и во дворах можно в Мосводосток по телефону 8 (495) 657-87-03 или в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46. Дополнительно операторы рассматривают заявки москвичей на странице Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

Между тем до 21:00 четверга, 13 июня, в Москве и Московской области действует оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ранее из-за дождя ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт. Тем, кто все же решит отправиться в город на автомобиле, рекомендовали соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Вместе с этим автомобилистам посоветовали избегать парковок около деревьев и шатких конструкций.

