Синоптик Вильфанд: погода без осадков ожидается в Московском регионе 15 и 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погода с температурой воздуха 21–26 градусов без осадков и с прояснениями ожидает жителей Москвы и Московской области в выходные, с 15 по 16 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, на выходных в Московском регионе станет солнечно, температура будет выше нормы на 1–1,5 градуса. Кроме того, 13 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди с температурой 21–23 градуса. В пятницу, 14 июня, будет 23–24 градуса, облачно с прояснениями, пишет ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре России сообщали об облачной погоде с кратковременным дождем в Москве 13 июня. Местами в столице ожидается гроза, по области – град. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Порывы ветра во время грозы ожидаются до 17 метров в секунду.