Синоптик Шувалов: до четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве 13 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пик осадков в Москве придется на четверг, 13 июня, когда выпадет до четверти месячной нормы осадков. Столицу накроют дожди с грозами, градом и сильным ветром, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам метеоролога, основные облачные образования (суперячейки) переместятся с юго-запада на северо-восток, задев Москву и Московскую область. Под влиянием этих процессов осадки будут регулярными, передает телеканал "360".

Шувалов уточнил, что во вторник и среду, 11 и 12 июня, может выпасть от 10 до 20 миллиметров осадков. На ВДНХ количество осадков превысило месячную норму в ночь на 11 июня.

Синоптик отметил, что одновременно с дождями местами выпадет град, прогремят грозы и усилится шквалистый ветер, после чего погода улучшится. Шувалов заверил, что осадки прекратятся к выходным. В Москве установится сухая и теплая погода.

В свою очередь, глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в Москве и Подмосковье в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами. Дожди пройдут не только в Московском регионе, но и в Калужской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Ивановской и Ярославских областях, пишет RT.

Варакин уточнил, что до утра 13 июня в Москве и Подмосковье ожидается от 60 до 80% месячной нормы. Эксперт отметил, что дожди могут способствовать появлению первых грибов, колосовиков. Он считает, что сначала пойдут подберезовики, белые грибы и маслята. По его словам, грибы появятся также в Рязанской, Тверской и Калужской областях.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя. Он будет действовать до 11:00 13 июня. Сильный ветер ожидается до 21:00 12 июня. Местами возможно шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. До 12:00 13 июня в Подмосковье возможны гроза и град. Дождь и сильный ветер прогнозируются до 11:00 13 июня.

