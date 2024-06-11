11 июня, 15:52Общество
Желтый уровень опасности из-за дождя объявлен в Москве до утра 13 июня
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности из-за дождя будет действовать в Москве до 11:00 13 июня, сообщает Гидрометцентр России.
По данным метеорологической службы, сильный ветер ожидается до 21:00 12 июня. Местами возможно шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. Также в Москве прогнозируются гроза и град до 21:00 12 июня.
Предупреждение о погодной опасности действует в Подмосковье. Там ожидаются ветер до 21:00 12 июня и усиление порывов ветра до 18 метров в секунду. Гроза и град на территории Московской области возможны до 12:00 13 июня. А дождь и сильный ветер – до 11:00 13 июня.
В свою очередь, ЦОДД рекомендовал 11 июня для поездок использовать метро из-за грозы, ветра, дождя и возможного града в некоторых районах Москвы, передает телеграм-канал столичного Дептранса.
В транспортном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время интенсивное движение наблюдается на МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова, Липецкой улицы, Ленинградского шоссе. При этом локальные затруднения возможны на ТТК в районе Нижней Масловки, Тульской эстакады, на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов.
Также Дептранс из-за раннего вечернего разъезда, около 16:00, рекомендовал выезжать до него или отложить поезду на позднее время. На движение могут оказать влияние погода, короткий рабочий день, ремонт на дорогах, небольшие аварии.
В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее в комплексе горхозяйства Москвы заявили, что 11 и 12 июня в Москве может выпасть более 80% месячной нормы осадков. В комплексе призвали горожан и гостей столицы отказаться от пребывания на улице в непогоду. Также находящимся на улице рекомендовали не укрываться от дождя под деревьями, а автомобилистам – не парковать рядом с ними свои машины.