Столичные службы работают в усиленном режиме из-за непогоды и праздника

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Городские службы перевели на усиленный режим работы, предусматривающий круглосуточное дежурство ответственных лиц, а также оперативного и ремонтного персонала, в связи с непогодой и предстоящим Днем России. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве отметили, что 11 и 12 июня в Москве ожидаются линевые дожди, град и гроза, при которых порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В результате за двое суток может выпасть более 80% месячной нормы осадков.

С помощью СМИ и информационных табло власти города организовали информирование жителей об ухудшении погоды, а сотрудники пожарно-спасательного гарнизона будут предупреждать людей в зонах отдыха и городских парках.

Кроме того, заранее были организованы проверки системы водоотведения, проведены работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Специалисты также предусмотрели риски возможного скопления воды и в таких местах разместили аварийные бригады с водооткачивающей техникой.

Также был усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдены меры противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

При этом в состояние готовности перевели личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в День России, 12 июня, в Москве установится облачная погода без прояснений, которая будет сопровождаться грозой. Ночью воздух прогреется до 19–21 градуса. Такая ночная температура близка к субтропической, подчеркнул он. Днем потеплеет до 23–28 градусов.