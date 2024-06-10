Песков: торжественного приема в Кремле по случаю Дня России не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин в нынешнем году не будет проводить торжественный прием в Кремле по случаю Дня России. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Прием не планируется", – заявил он, комментируя этот вопрос.

День России отмечается в стране ежегодно 12 июня. В 2024 году праздник приходится на среду, которая объявлена выходным днем. Таким образом, неделя с 10 по 16 июня будет для россиян сокращенной.

В праздничный день на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, светотехнические шоу и мастер-классы. Отдельная программа празднования была подготовлена в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия". Все мероприятия в этот день будут бесплатными и свободными для посещения.

Также сообщалось, что в День России изменится расписание движения пригородных поездов. График скорректировали сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании и Московской железной дороги. Так, 11 июня составы будут ходить в соответствии с расписанием вторника, а 12 июня – по субботнему графику.