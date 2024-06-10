Сокращенная рабочая неделя ждет россиян из-за празднования Дня России

Фото: depositphotos/fizkes

Россиянам на неделе с 10 по 16 июня предстоит отработать только четыре дня. Такие изменения связаны с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Этот день станет выходным.

В 2024 году День России приходится на среду. Этот день объявлен нерабочим и праздничным. Вторник, 11 июня, станет предпраздничным днем, в течение которого рабочие часы будут сокращены.

При этом следующие изменения в рабочем графике ждут россиян только в ноябре. В этот месяц рабочая неделя с 28 октября по 3 ноября будет шестидневной за счет субботы, 2 ноября. Однако уже следующая неделя станет короткой, поскольку понедельник, 4 ноября, объявлен выходным.

Еще одна шестидневная рабочая неделя ждет граждан России в декабре. Так, рабочим днем будет суббота, 28 декабря.

Ранее сообщалось, что в День России будет изменено расписание движения пригородных поездов. График скорректировали сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании и Московской железной дороги. Так, 11 июня составы будут ходить по расписанию вторника, а 12 июня – по субботнему графику. Кроме того, точечные изменения будут внесены в региональных центрах.

