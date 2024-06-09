Собянин: парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В День России, 12 июня, парковка в Москве будет бесплатной. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час", – информировал мэр.

При этом парковки со шлагбаумом в праздничный день будут работать в обычном режиме.

В День России на ВДНХ москвичей и гостей столицы ожидает масштабная праздничная программа. Отдельную программу приготовили в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия".

В павильоне "Макет Москвы" будут транслировать светотехнические шоу, в музее ВДНХ состоится тематическая экскурсия, а на концертной площадке состоится концерт столичной молодежи "Тебе, Россия". Посетить мероприятия можно будет бесплатно в течение всего дня.

