ВДНХ подготовила масштабную программу празднования Дня России

Фото: vdnh.ru

Тематические экскурсии, выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, светотехнические шоу и мастер-классы пройдут на ВДНХ в День России, 12 июня. Отдельную программу приготовили в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В 13:00 в музее ВДНХ состоится тематическая экскурсия. Гостям расскажут о связи выставки с историей РФ, покажут архивные фото и видео, копии архитектурных объектов. В 17:00 и 18:30 в центре "Космонавтика и авиация" подготовят тематические экскурсии "Космические города России".

В частности, с 11:00 до 19:30 в павильоне "Макет Москвы" будут транслировать светотехнические шоу. Кроме того, посетителей ждет бесплатный VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы".

В рамках программы для гостей откроется фотовыставка "Пушкинская Москва". В 18:00 на историческом выводном круге состоится выступление всадников Кремлевской школы верховой езды с праздничной программой.

В это же время гостей пригласят на тематическую экскурсию по территории ВДНХ, посвященную Дню России. Организаторы планируют показать Центральную аллею и познакомить посетителей с историческими павильонами и фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Вместе с тем в 19:00 в музее славянской письменности "Слово" проведут тематическую экскурсию "Россия, сколько в этом слове…".

Все мероприятия бесплатные.

В завершение дня, 12 июня, в 18:00 на сцену выйдет молодежь Москвы. Они выступят с программой "Тебе, Россия".

Ранее сообщалось, что ежегодный фестиваль культур многонациональной России "Самоварфест" пройдет на ВДНХ 16 июня. На сцену выйдут более 1 тысячи артистов с традиционными этническими произведениями и современными композициями. Для гостей фестиваля организуют фольклорное шоу "Золотое кольцо". Также в концертную программу вошли выступления детских, юношеских, молодежных и семейных коллективов в национальных костюмах народов России.

