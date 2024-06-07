Всероссийский фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест" пройдет на ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ежегодный фестиваль культур многонациональной России "Самоварфест" пройдет на ВДНХ 16 июня. На сцену выйдут более 1 тысячи артистов с традиционными этническими произведениями и современными композициями, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Как всегда, "Самоварфест" встретит посетителей в лучших традициях гостеприимства – необыкновенно яркой и красочной культурной программой. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к празднику", – подчеркнул руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Для гостей фестиваля организуют фольклорное шоу "Золотое кольцо". Также в концертную программу вошли выступления детских, юношеских, молодежных и семейных коллективов в национальных костюмах народов России. Кроме того, на мероприятии выступят детские фольклорные коллективы и ансамбли.

От арки главного входа ВДНХ состоится парад национальностей в сопровождении оркестра Московского кадетского музыкального корпуса, а современную программу исполнит коллектив Rocket Records. Хедлайнерами вечера станут Doni, Burito, Janil Natas, ⁠Zaur&Meirinkito, "5 утра", Ailun, проект "Полюшка", Милана Хаметова, Катя Лель, Любовь Успенская и Pacha Tati.

"Самоварфест" – это ежегодный фестиваль, который объединяет на своей площадке гостей разных возрастов из многих регионов, погружая каждого из них в неповторимую атмосферу этнокреативности, позволяя насладиться многогранностью и самобытностью национальных культур России", – сказала директор фестиваля, президент фонда "Культура наций" Наталья Долгарева.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что свыше 21 тысячи заявок поступило на проведение мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" с момента запуска сервиса бронирования.

Каждый житель может не только посетить фестиваль, но и провести собственный мастер-класс, концерт, экскурсию или спортивную тренировку. Кроме того, она пригласила присоединиться к проекту московские учреждения, предпринимателей и НКО.

