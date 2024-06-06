На площадках "Лета в Москве. Все на улицу!" пройдут мероприятия о волонтерстве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" подготовил масштабную программу мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комитет общественных связей и молодежной политики.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит рассказал, что мероприятия посвятят популярным направлениям добровольчества. Также центр проведет творческие мастер-классы.

"Наши мероприятия продемонстрируют, что волонтерство – это целый мир, в котором каждый может совершать добрые дела", – прокомментировал Левит.

Посетители смогут освоить навыки оказания первой медицинской помощи. Для детей и взрослых организуют квизы и настольные игры, посвященные волонтерской деятельности. Для юных москвичей проведут показы мультфильмов. Первая часть программы пройдет в первой половине июня. Принять участие в мероприятиях можно бесплатно, без предварительной регистрации.

Во время игры "Москва и волонтеры" участники ознакомятся с основными добровольческими видами деятельности в столице. Квиз пройдет 6, 8, 9 и 11 июня. На чемпионате по настольным играм "Пять ключей" расскажут об организации добровольческой деятельности в Москве. Участники узнают, как самостоятельно можно сформировать добровольческий корпус и участвовать в разных акциях. Чемпионат состоится 6 и 10 июня.

Кроме того, 7 июня пройдет тренинг по развитию гибких навыков. Посетителям расскажут об особенностях работы в команде и основах тайм-менеджмента. Также 8 июня организуют настольную игру "Волонтеры в городе", посвященную развитию волонтерства.

Для юных москвичей откроются мультклубы, в которых покажут мультфильмы о добровольчестве. Сеансы организуют 6, 8, 9 и 11 июня. Квиз "Москва – столица добрых дел" состоится 11 июня на двух площадках: в Юго-Восточном и в Восточном административных округах.

Более того, мастер-класс по изготовлению пледов для недоношенных детей пройдет 7 июня в Зеленограде. В первой части занятия участников обучат технике плетения руками. Затем посетители будут вязать пледы из специальной пряжи, вплетая крупные петли друг в друга. Готовые изделия передадут в московские отделения реанимации и патологии новорожденных и недоношенных детей.

На разных фестивальных площадках состоится акция по сбору гуманитарной помощи и зоотоваров "Москва помогает". Горожане смогут принести одежду, продукты питания, предметы первой необходимости. Также в пунктах сбора примут зоотовары для бездомных животных. Москвичи могут оставить корма для собак и кошек, средства для дезинфекции медицинских и ветеринарных помещений, наполнители для кошачьего туалета, впитывающие пеленки.

Кроме того, 8 июня в столице пройдет акция "Собаки в городе". В пункте сбора подарков для столичных приютов будут принимать гигиенические средства, корма, лекарства, лакомства и игрушки. В этот же день состоятся лекции о здоровье животных, их адаптации в новом доме и коррекции нежелательного поведения.

На мастер-классах "Заряжай на здоровье" расскажут о добровольчестве в сфере охраны здоровья. Занятия пройдут 7, 8, 9 и 10 июня. Слушатели узнают о деятельности медицинских волонтеров. Посетителям также расскажут, как вести здоровый образ жизни.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на северо-западе Москвы открылся новый волонтерский центр "Доброе место". Там москвичи могут поучаствовать в мастер-классах, пройти волонтерское обучение, сдать вторсырье, поддержать социальные акции и познакомиться с единомышленниками.