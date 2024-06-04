Более 5,5 тыс заявок подано на участие в патриотическом слете "STOлица. Лето"

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На участие в патриотическом палаточном слете "STOлица. Лето", который пройдет с 29 июня по 16 августа недалеко от Москвы, уже подали более 5,5 тысячи заявок, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики.

По словам председателя комитета Екатерины Драгуновой, заявки подают волонтеры, спортсмены, медийщики, лидеры студенческого самоуправления и многие другие.

"Концепцию слета разрабатывают сами ребята, и мы рады давать им возможность воплощать свои инициативы в этом маленьком городке знаний, творчества и новых полезных знакомств", – добавила Драгунова.

В комитете отметили, что слет поделен на 10 тематических смен. Его участники встретятся с экспертами, артистами и спортсменами, героями России и общественно-политическими деятелями. Подать заявку может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Участие бесплатное.

Ранее сообщалось, что в честь Дня молодежи в Москве пройдут спортивные соревнования, конкурсы, мастер-классы, концерты, флешмобы и квесты. В городе организуют свыше 150 мероприятий. В рамках празднования пройдет телемост между Москвой и Владивостоком, двумя молодежными столицами России в 2024 году.

Также День молодежи отметят в парках, библиотеках, культурных центрах и других столичных пространствах. Подробная карта мероприятий будет представлена на портале "Молодежь Москвы".