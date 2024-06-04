В Москве пройдет более 150 мероприятий в честь Дня молодежи

Фото: пресс-служба КОСиМП

Спортивные соревнования, конкурсы, мастер-классы, концерты, флешмобы и квесты состоятся в Москве в честь Дня молодежи. В столице организуют свыше 150 мероприятий, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В рамках празднования пройдет телемост между Москвой и Владивостоком, двумя молодежными столицами России в 2024 году.

Также День молодежи отметят в парках, библиотеках, культурных центрах и других столичных пространствах. Подробная карта мероприятий будет представлена на портале "Молодежь Москвы".

Помимо этого, в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" 29 и 30 июня проведут масштабный фестиваль под девизом "Объединяем Россию!". Он будет состоять из восьми тематических блоков:



"Вместе с Родиной";

"Вместе с карьерой";

"Вместе со знаниями";

"Вместе с добром";

"Вместе со спортом";

"Вместе с новым";

"Вместе с креативом";

"Вместе со своим делом".

Для гостей организуют около 60 тренингов, творческие мастер-классы, тренинги, зарядку с известными спортсменами, танцевальный флешмоб и другие активности. Специалисты проекта "ВРаботе" проведут карьерные консультации. Команда "КиберМосквы" поделится советами по защите персональных данных. Для поклонников спорта проведут соревнования по баскетболу, показательные выступления и тренировки на ВМХ-велосипедах.

Кроме того, в парке сделают полосу препятствий "Твой рекорд". На площадке "Вместе с добром" состоится турнир по настольной игре "Волонтеры в городе", благотворительная ярмарка и интерактивный квест. Также в рамках фестиваля лучшие команды Москвы разыграют молодежный кубок КВН. Вечером перед гостями выступят популярные артисты.

Ранее сообщалось, что с 5 по 9 июня пройдет фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота". Посетители ознакомятся с последними модными тенденциями, узнать больше о современной fashion-индустрии и новинках российских дизайнеров.