Фото: пресс-служба "Московских сезонов"

Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет с 5 по 9 июня, сообщает пресс-служба "Московских сезонов".

Любителей стильных образов приглашают на Тверскую площадь, Тверской бульвар и на Патриаршие пруды, где можно будет познакомиться с последними модными тенденциями, узнать больше о современной fashion-индустрии и новинках российских дизайнеров.

Также гостей фестиваля ждут мастер-классы по стилю и визажу, модные спикеры, встречи с бьюти- и fashion-блогерами и гранд-дефиле на Патриарших прудах.

На площадках будет особая программа для выпускниц, поскольку основной темой фестиваля стала подготовка к выпускному. На Тверской площади для них откроется бьюти-штаб с лабораторией ароматов, обучающими программами и Dj-сетами. Более чем 1,5 тысячи девушкам помогут подобрать макияж и укладку, создав образ для праздничного вечера по случаю окончания школы.

На Тверской площади и Тверском бульваре пройдут мастер-классы по составлению мини-букетов. Желающих научат делать подвески для сумок, а также создавать авторские духи. Гости площадки также смогут познакомиться с российскими косметическими брендами, протестировать их продукцию и купить подходящие товары на модном маркете.

Там представят уходовую и декоративную косметику, аксессуары и украшения ручной работы. Fashion-маркет будет работать с 5 по 9 июня и на Тверском бульваре. Свою продукцию представят около 50 компаний.

Также на площадке появится детская зона, лаундж с пуфиками, зоны отдыха и настольных игр. Часть территории выделят для занятий спортом. Будет работать лекторий, а также пройдет пленэр.

На Патриарших прудах фестивальная программа пройдет 6 июня. В 17:00 здесь стартует Beauty Night Out. С 18:00 до 22:30 часть прилегающей территории станет пешеходной, а модный маршрут протянется через улицу Малую Бронную, Малый Козихинский, Ермолаевский, Малый и Большой Патриаршие переулки.

Участие в программе примут 46 бьюти-пространств и ресторанов. Они подготовили особое меню. Главным событием вечера станет гранд-показ, в котором примут участие порядка 100 профессиональных моделей, а также выпускницы этого года.

Шоу начнется в 21:00, там покажут составную коллекцию российских дизайнеров, в которую войдут наряды, в том числе подходящие для выпускного вечера.

Ранее сообщалось, что в прошедшие выходные, 1 и 2 июня, фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" посетили 220,5 тысячи человек. Всего для москвичей и гостей столицы провели 2,5 тысячи различных мероприятий. В городских парках гости могли посетить творческие занятия, концерты, литературные чтения, турниры по шахматам или игре в теннис.