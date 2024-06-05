В парках и усадьбах Москвы пройдут архитектурные пленэры для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Серию мастер-классов по акварельной живописи на открытом воздухе "Архитектурные зарисовки" организуют для детей от 7 до 15 лет на территории исторических парков и усадеб столицы в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, цель мероприятий – познакомить юных москвичей с историей города, его природой и архитектурой.

"Уверен, что природа и архитектура исторических парков и усадеб, теплая летняя погода и профессиональные советы ведущих мастер-классов позволят создать юным художникам настоящие произведения искусства", – добавил Емельянов.

Так, первый пленэр по рисованию архитектурных элементов для школьников от 12 до 15 лет состоится в музее-усадьбе "Люблино" 6 июня с 14:00 до 18:00. Ребята под руководством автора серии акварелей с изображением Москвы Антона Батова выполнят живописный этюд, вдохновляясь красотой исторической усадьбы Николая Дурасова.

Продолжит серию встреч мастер-класс по рисованию для младших школьников от 7 до 12 лет. Он пройдет 13 июня с 14:00 до 18:00 в музыкальной беседке Измайловского парка. Его ведущим выступит акварелист и портретист Лилия Холодова.

15 июня с 14:00 до 18:00 в исторической части музея-заповедника Москвы "Коломенское" ребят вновь будет ждать Антон Батов. Вместе с экспертом гости создадут этюды с изображением архитектурных памятников бывшей царской усадьбы.

В свою очередь, 21 июня с 12:00 до 16:00 шефство над юными художниками вернет Лилия Холодова. В Воронцовском парке она покажет школьникам, как написать этюд, вдохновленный Китайским садом.

Она же проведет завершающий пленэр 25 июня с 12:00 до 16:00 в лесопарке Кусково, на котором дети смогут развить свои навыки рисования.

На mos.ru рекомендовали участникам на встречи взять с собой питьевую воду, головной убор от солнца, а также одеть немаркую одежду. Все мастер-классы бесплатные, посещение возможно по предварительной регистрации отдельно для каждой встречи по ссылке.

Между тем на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут праздничные мероприятия в честь 225-летия великого русского поэта Александра Пушкина. Так, 6 июня в Парке Горького состоится презентация очередного номера журнала "Московское наследие". Его главный редактор Филипп Смирнов расскажет о традициях, связанных с празднованием пушкинских юбилеев, и откроет малоизвестные факты биографии поэта. Речь также пойдет об истории памятника на Пушкинской площади. Также Смирнов расскажет об истории Басманного района – места, где родился Пушкин.

