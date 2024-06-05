Столичные НКО примут участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Более 5,5 тысячи мероприятий проведут некоммерческие организации (НКО) в рамках столичного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", который продлится до 8 сентября. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках фестиваля работает 24 пространства "Города неравнодушных", программу для которых подготовили свыше 50 НКО.

"Только на первые недели лета запланировано свыше 1,5 тысячи лекций, мастер-классов, кинопоказов, спортивных зарядок, турниров и викторин. <...> Москвичи смогут узнать подробнее о проектах и работе НКО и с пользой провести время", – уточнила Сергунина.

Так, 5 и 6 июня с 16:00 на площадке фестиваля, расположенной на Митинской улице, можно будет посмотреть фильмы, подготовленные подопечными и сотрудниками благотворительного фонда "Единое сердце". В числе анимационных работ планируется представить серию мультфильмов "Планета Эдем", посвященную правилам дорожного движения, проезда в общественном транспорте, а также информационной безопасности и экологии.

В парке Олимпийской деревни будут проводиться творческие занятия. Так, 5 июня в 10:00 гости фестиваля смогут научиться созданию модных браслетов, а 10 июня им расскажут, как делать собственными руками игрушки и лежанки для животных.

Уже 7 июня на Матвеевской улице состоится тренинг по ораторскому искусству, ориентированный на молодежь. Участникам помогут овладеть навыками самопрезентации, а также научат правильно дышать во время выступления и предложат закрепить полученные знания на практике. Мероприятие начнется в 18:00.

В воскресенье, 9 июня, на Профсоюзной улице в 10:00 начнут проводить занятие по изготовлению значков. Организаторами выступят сотрудники фонда "Кораблик", помогающего детям, которые страдают от тяжелых заболеваний, и их семьям. Посетителям также расскажут о волонтерских мероприятиях в больницах.

Представители ресурсного центра "Мосволонтер" на протяжении лета будут проводить чемпионат по настольным играм. Кроме того, они организуют тренинги по личной эффективности и подготовят мастер-классы по плетению "браслетов дружбы". Также они расскажут гостям фестиваля об основах волонтерской деятельности и организуют встречи клуба "Добрая книга". Активисты помогут москвичам освоить искусство росписи футболок и базовые принципы рисования. Также посетители фестивальных площадок смогут поучаствовать в благотворительных акциях.

Кроме того, гости "Города неравнодушных" смогут прийти на творческие занятия серии "Твори, создавай", отпраздновать День спорта и День настольных игр. Подготовкой этих мероприятий будет заниматься команда проекта "Молодежь Москвы".

Участие во всех мастер-классах НКО будет бесплатным. При этом многие мероприятия будут проводиться повторно в разных районах столицы. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Ранее в рамках городского проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" на центральной аллее Гоголевского бульвара открылся шахматный клуб. Организацией работы открытой летней площадки занималось Российское военно-историческое общество, в здании которого с 2021 года располагается спортивное объединение под председательством шахматиста Анатолия Карпова.