Шахматный клуб открылся в рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Шахматный клуб открылся в рамках городского проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" на центральной аллее Гоголевского бульвара. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Инициатором создания открытой летней площадки выступило Российское военно-историческое общество, в здании которого с 2021 года работает спортивное объединение под председательством шахматиста Анатолия Карпова.

Клуб открыл глава департамента культуры Алексей Фурсин, а на церемонии присутствовали помощник президента РФ Владимир Мединский, первый зампред Госдумы Александр Жуков, президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов, а также гроссмейстер Сергей Карякин, который провел сеанс одновременной игры с юными воспитанниками шахматной школы.

"Москва сильна своими шахматными традициями, а Гоголевский бульвар давно является местом притяжения любителей игры в шахматы. Мы возрождаем эту добрую традицию", – сказал Фурсин.

Специально для кружка на Гоголевском бульваре установили шахматные столы, при этом всем желающим будут бесплатно выдавать игровой инвентарь в ФШР с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 14:00 до 18:00. Для его получения горожанам нужен только паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.

Помимо этого, на бульваре также будут проводиться различные мероприятия от ФШР, например, ряд турниров, приуроченных к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля. Также несколько соревнований пройдут 8 и 23 июня, 6 июля, 3 и 18 августа, 14 и 29 сентября.

Ранее москвичам рассказали, что в рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" также пройдет фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" с 5 по 9 июня. Его площадки появятся на Тверской площади, Тверском бульваре и на Патриарших прудах. Гостей ждут мастер-классы по стилю и визажу, модные спикеры, встречи с бьюти- и fashion-блогерами и гранд-дефиле. Также горожане смогут познакомиться с последними модными тенденциями, узнать больше о современной fashion-индустрии и новинках российских дизайнеров.

