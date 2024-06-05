Пушкинский день отметят на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: Валентин Серов, портрет А. С. Пушкина. 1899 год

В культурных центрах, библиотеках и парках Москвы пройдут праздничные мероприятия в честь 225-летия великого русского поэта Александра Пушкина, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент культуры столицы.

С утра 6 июня для свободного посещения будут открыты усадьба на Пречистенке и все филиалы Музея А. С. Пушкина. Гостей ждут бесплатные выставки, концерты и литературно-музыкальные вечера.

В главном здании музея работает масштабный проект "Пушкин. 225", объединивший около 1,7 тысячи экспонатов, связанных с жизнью и творчеством поэта. Здесь же можно побывать на выставке народного художника РФ Дмитрия Белюкина "Последняя дуэль", которая стала законченной и исторически выверенной хроникой событий 1837 года.

В садовом павильоне музея открыта экспозиция "Про Пушкина", где представлены произведения искусства, выполненные в разных жанрах – от академического до цифрового.

Большая праздничная программа пройдет в главном здании Государственного музея А. С. Пушкина, особняке Хрущевых, Селезневых на Пречистенке. Там пройдет концерт, где можно будет услышать арии и сцены из опер по произведениям поэта.

Культурный центр ЗИЛ и библиотека-читальня имени А. С. Пушкина подготовили ко дню рождения поэта большую фестивальную программу. Там пройдут квесты, лекции и обсуждения произведений Пушкина. Также пройдет музыкальный концерт под названием "Сказки Пушкина".

На Красной площади с 6 по 9 июня состоится книжный фестиваль, в котором традиционно участвуют библиотеки столицы.

Отдельную программу подготовили парки города. Кроме того, отметить Пушкинский день москвичей приглашают площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". 6 июня в Парке Горького состоится презентация очередного номера журнала "Московское наследие".

Его главный редактор Филипп Смирнов расскажет о традициях, связанных с празднованием пушкинских юбилеев, и откроет малоизвестные факты биографии поэта. Речь также пойдет об истории памятника на Пушкинской площади. Также Смирнов расскажет об истории Басманного района – места, где родился Пушкин.

"Журнал "Московское наследие" в 2024 году продолжает радовать читателей содержательными и актуальными материалами по темам сохранения объектов культурного наследия и отдельным аспектам истории российской столицы. Первый номер этого года посвящен основоположнику современного русского литературного языка, "солнцу русской поэзии", как назвал его литературный критик Виссарион Белинский, – Александру Сергеевичу Пушкину", – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее стало известно, что Главархив вместе с департаментом образования и науки Москвы подготовил выставку "Наш Пушкин", которая откроется во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Гости смогут увидеть уникальные документы, связанные с важными жизненными вехами поэта. Выставка пройдет с 6 по 9 июня. В экспозиции будут представлены подлинные документы.

